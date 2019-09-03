Автобазе калининградского правительства выделили 12,4 млн рублей на покупку машин

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-03T16:00:12+03:00

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Региональные власти предоставили многомиллионную субсидию бюджетному учреждению «Автобаза правительства Калининградской области» на покупку новых машин и автомойку. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, на покупку автомобилей автобаза получит 12,4 млн рублей. Еще 4 млн рублей выделено на монтаж оборудования автомойки.

В постановлении отмечается, что средства были заложены в бюджете на этот год.

ИСТОЧНИК KP.RU