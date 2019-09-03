Не стало замдиректора Кафедрального собора Калининграда
Не стало заместителя директора Кафедрального собора Калининграда. Сергей Малофеев ушел из жизни после тяжелой болезни. Информация об этом размещена на официальном сайте государственного автономного учреждения Калининградской области «Кафедральный собор».
«31 августа в 53 года после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный товарищ, наш коллега и друг – заместитель директора Сергей Евгеньевич Малофеев», - говорится в сообщении.
Коллеги запомнят Сергея Малофеева как опытного и талантливого руководителя с большим жизненным и профессиональным опытом.
Прощание состоится 4 сентября в 10:30 в мемориальном зале Дома офицеров.
ИСТОЧНИК KP.RU