2019-09-03T16:23:40+03:00
Общество

Не стало замдиректора Кафедрального собора Калининграда

Александр КАТЕРУША
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Сергей Малофеев.Сергей Малофеев.Фото: из архива «КП»
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Не стало заместителя директора Кафедрального собора Калининграда. Сергей Малофеев ушел из жизни после тяжелой болезни. Информация об этом размещена на официальном сайте государственного автономного учреждения Калининградской области «Кафедральный собор».

«31 августа в 53 года после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный товарищ, наш коллега и друг – заместитель директора Сергей Евгеньевич Малофеев», - говорится в сообщении.

Коллеги запомнят Сергея Малофеева как опытного и талантливого руководителя с большим жизненным и профессиональным опытом.

Прощание состоится 4 сентября в 10:30 в мемориальном зале Дома офицеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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