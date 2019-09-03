Задолженность жителей Полесского района за электричество превысила 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-03T16:15:04+03:00

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Жители Полесского района задолжали за электричество 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Большую часть долга накопили жители Полесска – 800 млн рублей.

Среди сельских населенных пунктов больше всего неплательщиков проживает в поселке Залесье – 191,6 тысяч рублей, Некрасово – 176 тысяч рублей, Зелёное- 170,9 тысяч рублей.

По данным компании, с начала года 83 потребителя, проживающих в Полесском районе остались без электроэнергии с общей суммой долга порядка 284 тысяч рублей. Из них 50 человек, погасили задолженность, оставшиеся 33 по-прежнему остаются отключенными.

ИСТОЧНИК KP.RU