Калининградец засудил знаменитых виноделов

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-03T16:58:05+03:00

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В Центральный районный суд Калининграда обратился горожанин, который предъявил иск к одному из самых известных в России винодельческих предприятий.

Будучи в турпоездке «на югах» летом прошлого года, калининградец приобрел билет на посещение экскурсии в «Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо». Но вот досада: прямо на входе в помещение экскурсант поскользнулся и упал. Абсолютно трезвый, даже винных паров вдохнуть не успел! Мужчина травмировал ногу и порвал брюки. При этом каких-либо указателей, табличек или иных предупреждений о том, что пол - скользкий, в зоне видимости пострадавшего установлено не было.

В больнице бедняге рекомендовали амбулаторное лечение. Предъявить претензию виноделам наш земляк додумался сам. И в ответ услышал, что, мол сам виноват , что не соблюдал правила поведения на экскурсионном маршруте, где рекомендовано надевать удобную обувь. Делать нечего, пришлось искать правду в суде.

- Ответчик не представил доказательства того, что покрытие пола в здании отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, - прокомментировали в пресс-службе Центрального райсуда. - Кроме того, понятие «удобная обувь» является оценочным и субъективным для каждого человека. На ногах истца были резиновые шлепанцы на плоской подошве, что вполне соответствует как летней жаркой погоде, так и характеру экскурсии.

В итоге с «Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» были взысканы компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей, штраф в сумме 7 500 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя - 7 тысяч рублей, а всего - 29 500 рублей. Проигравшие суд виноделы апеллировали в высшие инстанции, но безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU