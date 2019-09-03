2019-09-03T17:09:05+03:00
Спорт

На матч Россия-Казахстан в Калининграде продано более 30 тысяч билетов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Казахстана, который пройдет в Калининграде, продано более 30 тысяч билетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Российского футбольного союза. При этом, вместимость калининградского стадиона составляет 35 тысяч мест.

Накануне игры, 8 сентября, ветераны сборной России по футболу раздадут автографы калининградским болельщикам. С 14:00 до 15:00 Андрей Тихонов (экс-спартаковец), Руслан Пименов (экс-железнодорожник), Денис Колодин (экс-динамовец) и Дмитрий Хлестов (экс-игрок турецкого «Бешикташа») встретятся с любителями футбола в атриуме ТРЦ «Европа».

В понедельник, 9 сентября, с 18:00 к ним присоединится Алексей Смертин, некогда выступавший за французский «Бордо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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