В фестивале «Гумбинненское сражение» поучаствуют 230 реконструкторов

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-03T17:44:35+03:00

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В фестивале «Гумбинненское сражение», который пройдет в воскресенье 8 сентября в поселке Лермонтово под Гусевом, будут участвовать 230 реконструкторов. Об этом во вторник 3 сентября сообщила руководитель Фестивальной дирекции Ольга Каверзина.

- Уже точно подтвердилось 230 реконструкторов из России, Белоруссии, Польши и Чехии. Чешские реконструкторы еще к нам не доехали, но они заявлены, - сказала Каверзина.

Организаторы отметили, что в 2017 году в фестивале участвовало до 200 реконструкторов.

По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, в этом году рассчитывают на 10 тысяч зрителей.

Отметим, для удобства посетителей в Гусев 8 сентября назначаются два дополнительных пригородных поезда в «шестивагонном исполнении».

Эшелоны отправятся:

– в 8:15 с Южного вокзала с прибытием в Гусев в 10:02;

– в 8:40 с Южного вокзала с прибытием в Гусев в 10:27;

– в 17:00 из Гусева с прибытием на Южный вокзал в 18:47;

– 17:30 из Гусева с прибытием на Южный вокзал в 19:17.

На вокзале Гусева можно пересесть на шаттл, который доставит к месту проведения фестиваля.

Начало мероприятий в Лермонтово запланировано на 11:00. Центральным событием фестиваля станет реконструкция боя между русской и германской армиями.

ИСТОЧНИК KP.RU