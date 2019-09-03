ФАС заинтересовалась доступностью платной парковки в аэропорту «Храброво»

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-03T18:59:07+03:00

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Калининградское управление федеральной антимонопольной службы проводит исследование доступности услуг платной парковки в аэропорту «Храброво». Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступило заявление о возможном нарушении собственником аэровокзального комплекса антимонопольного законодательства при установлении тарифов на парковку.

Чтобы возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, в УФАС предлагает всем заинтересованным лицам ответить на вопросы «Теста гипотетического монополиста», который можно скачать на сайте Калининградского УФАС.

Отметим, что стоимость краткосрочной парковки на привокзальной площади аэропорта «Храброво» составляет 150 рублей за каждый полный и неполный час.

Стоимость долгосрочной парковки составляет 450 рублей за каждые полные и неполные сутки. Первые 15 минут первого часа плата за парковку не взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU