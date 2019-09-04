В Калининграде откроется выставка, посвященная грибам

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-04T10:10:00+03:00

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Экспозицию, посвященную грибам, представят в областном историко-художественном музее 6 сентября. Посетители увидят муляжи грибов, мастерски исполненные художником Анатолием Манаевым, «секретную» карту грибных мест региона, «календарь грибника» и другие экспонаты.

Как рассказали организаторы выставки, в калининградских лесах встречается свыше 100 видов грибов, но в корзину любителей «тихой охоты» попадает обычно не более 20 видов.

- Выставка расширит ваши представления о грибах и научит разбираться в них: какие можно употреблять в пищу, а какими лучше любоваться издалека, - говорят в музее.

Дополняет экспозицию коллекция капов (наросты на дереве с большим количеством древесных узелков) и корневой скульптуры Виктора Малютина «Природа и фантазия».

Открытие выставки 6 сентября в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU