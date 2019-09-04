На пр. Мира водитель БМВ пробил ограждение и выехал на тротуар

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-04T10:21:45+03:00

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В Калининграде в результате ДТП автомобиль выехал на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на пересечении ул. К. Маркса и проспекта Мира. Водитель БМВ на огромной скорости не справился с управлением, не вошел в поворот и врезался в дорожное ограждение.

По предварительным данным, никто из пешеходов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU