На пр. Мира водитель БМВ пробил ограждение и выехал на тротуар
Фото: Наталья ГорловаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в результате ДТП автомобиль выехал на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на пересечении ул. К. Маркса и проспекта Мира. Водитель БМВ на огромной скорости не справился с управлением, не вошел в поворот и врезался в дорожное ограждение.
По предварительным данным, никто из пешеходов не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU