2019-09-04T10:57:26+03:00
Общество

Под Калининградом пьяный водитель пытался скрыться от ГИБДД

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Балтийском районе задержали пьяного водителя, который пытался с крыться от ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 31 августа на автодороге Зеленоградск-Приморск. Инспектор ГИБДД остановил «Фиат», за рулем которого находился 22-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

При проверке документов водитель попытался скрыться, резко начав движение с открытой дверью.

- Инспектор ГИБДД ухватился руками за дверь, однако водитель продолжил движение. Полицейского отбросило на проезжую часть, он получил травмы, но сумел организовать преследование правонарушителя на патрульном автомобиле, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Вблизи поселка Парусное водитель «Фиат» остановился и попытался убежать, но был задержан сотрудником ГИБДД. От мужчины исходил запах алкоголя, его речь была невнятной, походка была неуверенной. Однако от прохождения медосвидетельствования он отказался.

На водителя завели два административных дела, суд арестовал его на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Также на злоумышленника собираются завести уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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