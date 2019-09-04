В Балтийске уголовник с ножом ограбил свечную лавку при храме
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В Балтийске полицейские задержали местного жителя за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечерком 1 сентября в помещение свечной лавки при храме проник неизвестный и, угрожая ножом работнице, похитил 3 тысячи рублей и скрылся.
Женщина смогла детально описать нападавшего. Вскоре по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого 53-летнего местного жителя.
На него завели уголовное дело «Разбой, совершённый с применением оружия». Мужчина водворен в ИВС.
ИСТОЧНИК KP.RU