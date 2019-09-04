Две тысячи калининградских детей прошли тестирование в центре «Стань чемпионом»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-04T11:09:34+03:00

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Центр тестирования «Стань чемпионом» на Сельме уже обработал анкеты свыше двух тысяч ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центре можно провести тестирование детей на предрасположенность к занятиям спортом. Там исследуется функционирование основных систем тела, психо-физиологические характеристики, особенности развития физических качеств и двигательных навыков.

- Наши специалисты прошли обучение и за минувшие месяцы получили огромный практический опыт применения теоретических знаний и непосредственной работы с оборудованием. Подавляющее большинство отзывов положительные. Результат носит сугубо рекомендательный характер, – отметила руководитель регионального филиала программы «Стань Чемпионом» Валентина Ищенко.

Записать своего ребёнка подходящей возрастной категории на тестирование может любой желающий, достаточно воспользоваться сайтом sportchampions.ru, выбрав свой регион и одно из ближайших доступных временных окон. Кроме того, вкладка «Спортивное тестирование детей» с переходом на страницу проекта появилась и на официальном сайте регионального министерства спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU