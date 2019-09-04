В Калининграде отключено электричество на семи улицах

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-04T11:12:49+03:00

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В среду в Калининграде в течение дня не будет света в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов отключено электричество на Ленинском пр-те 44б,44-50,52-58 и ул. Серпуховской 9,11-21,26(д/с№19).

С 13.30 до 18 часов в этом же районе света не будет на ул. Серпуховской 23-27,29(д/с№104) и на Ленинском пр-те 42б,44-50,52-58,60-62,64-66.

До 18 часов света также не будет на Советский пр-т 68, ул. Знойная 1-7,9-13, ул. Горького 16-22,24-28,30-36, ул. Госпитальная 20-26, ул. Пролетарская 133.

Горячая вода с сегодняшнего утра до 17 сентября отключена в Ленинградском районе на ул. Баженова 17-25.

ИСТОЧНИК KP.RU