Музейный комплекс на Куршской косе перешел на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-04T11:33:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Визит-центр «Музейный комплекс» на Куршской косе перешел на осенне-зимний график работы. Выходными днями теперь будут понедельник и вторник.

Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

С сентября по апрель посетить музеи косы, получить справочную информацию и приобрести сувенирную продукцию можно будет со среды по воскресенье с 9:00 до 16:30. Исключение составят периоды школьных каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU