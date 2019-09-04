2019-09-04T11:33:23+03:00
Общество

Музейный комплекс на Куршской косе перешел на зимний режим работы

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Визит-центр «Музейный комплекс» на Куршской косе перешел на осенне-зимний график работы. Выходными днями теперь будут понедельник и вторник.

Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

С сентября по апрель посетить музеи косы, получить справочную информацию и приобрести сувенирную продукцию можно будет со среды по воскресенье с 9:00 до 16:30. Исключение составят периоды школьных каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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