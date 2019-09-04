В Краснознаменске водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста и врезался в «Опель»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Краснознаменске в ДТП пострадал пожилой велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Советской. Водитель «Фольксвагена» выбрал небезопасный боковой интервал и сбил 64-летнего велосипедиста. После этого автомобиль врезался в «Опель».
В результате ДТП травмы получил велосипедист.
ИСТОЧНИК KP.RU