В Краснознаменске водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста и врезался в «Опель»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-04T11:47:03+03:00

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В Краснознаменске в ДТП пострадал пожилой велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Советской. Водитель «Фольксвагена» выбрал небезопасный боковой интервал и сбил 64-летнего велосипедиста. После этого автомобиль врезался в «Опель».

В результате ДТП травмы получил велосипедист.

ИСТОЧНИК KP.RU