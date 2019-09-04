В Калининграде задержали мужчину за поджог автомобиля

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-04T11:47:00+03:00

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Сотрудники Калининградского СОБР задержали подозреваемого в крупном поджоге – ранее судимого 30-летнего жителя города Черняховска

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, задержание прошло во взаимодействии с сотрудниками полиции.

По версии следствия, мужчина ночью проник на придомовую территорию и облил машину бензином.

В ходе проведения обыска у задержанного изъяли заряженный травматический пистолет, кстати, нигде не зарегистрированный.

Общий ущерб от умышленного поджога превысил 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU