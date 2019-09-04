В Калининграде задержали мужчину за поджог автомобиля
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Сотрудники Калининградского СОБР задержали подозреваемого в крупном поджоге – ранее судимого 30-летнего жителя города Черняховска
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, задержание прошло во взаимодействии с сотрудниками полиции.
По версии следствия, мужчина ночью проник на придомовую территорию и облил машину бензином.
В ходе проведения обыска у задержанного изъяли заряженный травматический пистолет, кстати, нигде не зарегистрированный.
Общий ущерб от умышленного поджога превысил 1 миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU