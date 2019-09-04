Под Калининградом «Фольксваген» съехал в кювет, пострадал водитель

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-04T11:46:20+03:00

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В Гурьевском районе в результате дТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Калининград – Светлое – Корнево – Разъезд» 32-летний водитель «Фольксвагена» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и съехал в придорожный кювет справа по ходу движения.

В результате ДТП пострадал водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU