Под Калининградом «Фольксваген» съехал в кювет, пострадал водитель
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В Гурьевском районе в результате дТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Калининград – Светлое – Корнево – Разъезд» 32-летний водитель «Фольксвагена» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и съехал в придорожный кювет справа по ходу движения.
В результате ДТП пострадал водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU