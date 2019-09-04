В Светлогорске водитель заправил полный бак и скрылся, не заплатив

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-04T12:00:29+03:00

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В Светлогорске сотрудники полиции задержали водителя, который заправил полный бал и скрылся, не заплатив. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на АЗС на Калининградском проспекте. Ранее неоднократно судимый 44-летний калининградец заправил свой «Фольксваген» на 2300 рублей и скрылся.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», в ближайшие четыре года ему будет не до вождения автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU