В Светлогорске водитель заправил полный бак и скрылся, не заплатив
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В Светлогорске сотрудники полиции задержали водителя, который заправил полный бал и скрылся, не заплатив. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на АЗС на Калининградском проспекте. Ранее неоднократно судимый 44-летний калининградец заправил свой «Фольксваген» на 2300 рублей и скрылся.
На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», в ближайшие четыре года ему будет не до вождения автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU