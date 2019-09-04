На калининградского таможенника завели дело за злоупотребление полномочиями

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-04T11:58:58+03:00

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На сотрудника калининградской таможни завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В апреле этого года в пункте пропуска в Морском на Куршской косе задержали крупную партию контрабандного товара - косметологические инъекционные препараты, автомобильные и судовые запчасти.

Контрабанду стоимостью 2,9 млн рублей незаконно ввез гражданин Литвы без уплаты таможенных платежей, а помогал ему сотрудник таможенного поста.

На таможенного инспектора завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU