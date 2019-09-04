На калининградского таможенника завели дело за злоупотребление полномочиями
На сотрудника калининградской таможни завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
В апреле этого года в пункте пропуска в Морском на Куршской косе задержали крупную партию контрабандного товара - косметологические инъекционные препараты, автомобильные и судовые запчасти.
Контрабанду стоимостью 2,9 млн рублей незаконно ввез гражданин Литвы без уплаты таможенных платежей, а помогал ему сотрудник таможенного поста.
На таможенного инспектора завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU