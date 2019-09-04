В Калининградскую область поступила первая партия вакцины от гриппа
В Калининградскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, детская вакцина уже развезена по больницам, вакцину для иммунизации взрослых планируется развести на этой неделе.
В этом году для проведения иммунизации населения заказано 477,407 тысяч доз вакцины, в том числе 346,450 тысяч доз вакцины для взрослых и 130,957 тысяч доз вакцины против гриппа для детей.
Кроме этого, Роспотребнадзор уже обратился к руководителям калининградских предприятий с просьбой выделить средства на вакцинацию своих сотрудников.
- При массовом заболевании сотрудников гриппом, экономические потери очевидны - невыход на работу, снижение производительности труда, нарушение условий контрактов, ущерб здоровью, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU