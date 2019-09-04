СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-04T12:06:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, детская вакцина уже развезена по больницам, вакцину для иммунизации взрослых планируется развести на этой неделе.

В этом году для проведения иммунизации населения заказано 477,407 тысяч доз вакцины, в том числе 346,450 тысяч доз вакцины для взрослых и 130,957 тысяч доз вакцины против гриппа для детей.

Кроме этого, Роспотребнадзор уже обратился к руководителям калининградских предприятий с просьбой выделить средства на вакцинацию своих сотрудников.

- При массовом заболевании сотрудников гриппом, экономические потери очевидны - невыход на работу, снижение производительности труда, нарушение условий контрактов, ущерб здоровью, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU