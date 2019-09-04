2019-09-04T12:20:54+03:00
Звезды

Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям конкурса органистов имени Таривердиева

Глава государства пожелал «самых ярких впечатлений»
Александр КАТЕРУША
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, которому в этом году исполнилось 20 лет. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru.

«Учрежденный двадцать лет назад, конкурс по праву считается одним из наиболее значимых событий в мире искусства. Он объединяет на своих творческих площадках исполнителей и почитателей органной музыки из разных стран, дарит жителям и гостям Калининграда настоящий праздник»,- говорится в телеграмме Владимира Путина.

Президент уверен в том, что нынешний музыкальный форум, который открылся в Калининграде 3 сентября, «надолго запомнится интересными выступлениями участников, теплой, одухотворенной атмосферой».

«И конечно, конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева – это дань уважения выдающемуся композитору, важный вклад в популяризацию его творческого наследия, в укрепление международных гуманитарных контактов», - отмечает глава государства.

Президент пожелал участникам, гостям и организаторам конкурса самых ярких впечатлений, успехов и всего наилучшего.

XI Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева открылся в Калининграде 3 сентября. Публику ждет уникальная возможность на протяжении двух дней, 4 и 5 сентября, послушать выступления 22 музыкантов, которые прошли во второй тур. В Калининград приехали участники из разных стран: Россия, США, Великобритания, Франция, Польша, Китай, Узбекистан. Они выступят в областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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