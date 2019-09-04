На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП попала машина скорой помощи
Фото: Igor ShiryaevФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду утром в Калининграде произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на улице А. Невского в районе поворота к больнице скорой медицинской помощи. Там столкнулась неотложка и маршрутка.
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU