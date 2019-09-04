На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП попала машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-04T12:43:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду утром в Калининграде произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на улице А. Невского в районе поворота к больнице скорой медицинской помощи. Там столкнулась неотложка и маршрутка.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU