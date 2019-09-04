Средняя зарплата в Калининграде превысила 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-04T13:46:26+03:00

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Номинальная среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятий Калининграда в июне 2019 года составила 45 820 рублей. Об этом говорится в докладе «Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года».

С начала года зарплата в Калининграде увеличилась на 7,9%.

Средняя зарплата в Калининграде на 7,6% выше, чем в среднем по Калининградской области, которая составляет 42 565 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU