Средняя зарплата в Калининграде превысила 45 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Номинальная среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятий Калининграда в июне 2019 года составила 45 820 рублей. Об этом говорится в докладе «Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года».
С начала года зарплата в Калининграде увеличилась на 7,9%.
Средняя зарплата в Калининграде на 7,6% выше, чем в среднем по Калининградской области, которая составляет 42 565 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU