Жители Солдатово выступили против закрытия перекрестка у поселка

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-04T14:28:33+03:00

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Жители поселка Солдатово Гвардейского городского округа выступили против изменения схемы движения по федеральной трассе около населенного пункта. Об этом сообщается на сайте администрации Гвардейска.

Напомним, из-за высокой аварийности с 12 августа на трассе Калининград-Нестеров по оси автодороги установили дорожные ограждения, из-за этого стало невозможно совершать левые повороты на перекрестке в районе поселка Солдатово. Также стало невозможным сквозное движение из Гвардейска в Солдатово и в обратном направлении через трассу.

- В результате поселок оказался разделённым на две части, ближайший пешеходный переход и автобусная остановка находятся от него на расстоянии 2 км, подъездной путь от Солдатово до Гвардейска увеличился на 4 км, а в обратном направлении – на 8 км, поскольку ближайшие места разворотов на федеральной автодороге расположены на 38-м и 44-м километрах, - сообщили в администрации муниципалитета.

Глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец отметил, что решение вопроса по перекрёстку является на сегодняшний день одним из приоритетных.

- В обязательном порядке будут подготовлены письма и ходатайства на имя руководителей профильных структур и ведомств с просьбой перенести остановку, пешеходный переход и разворот ближе к посёлку, либо вернуть изначальную схему движения и разблокировать перекрёсток. В долгосрочной перспективе в указанном месте планируют построить мост с удобной и безопасной развязкой, - добавили в администрации округа.

В июле в течение нескольких дней на этом перекрестке произошло два ДТП с пострадавшими и погибшим. Так, 19 июля водитель микроавтобуса «Фольксваген», ехавший в сторону Калининграда, при повороте налево врезался в бензовоз. В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. Позднее трехмесячный ребенок от полученных травм скончался в больнице.

22 июля на этом же участке водитель «Рено» при повороте налево врезался в «Фольксваген». В результате водитель и пассажир «Рено» получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU