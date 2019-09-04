В Калининграде пройдет творческая встреча с композитором Александром Журбиным

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-04T14:54:08+03:00

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Творческая встреча с известным композитором Александром Журбиным состоится 5 сентября в Калининграде в рамках фестиваля «Открытый театр».

Как рассказали организаторы, в Калининградском областном музыкальном театре, на творческом вечере зрители услышат выступление композитора. Также его произведения прозвучат в исполнении солистов Музыкального театра. Гости вечера услышат арию Орфея из рок-оперы «Орфей и Эвридика», романс «Не пробуждай» из фильма «Эскадрон гусар летучих», песню «Все к лучшему» из фильма «В моей смерти прошу винить Клару К» и другие.

Александр Журбин написал музыку к полусотне фильмов, песни на его музыку исполняют звезды российской эстрады.

Музыкальный театр запланировал серию творческих встреч со знаменитыми российским композиторами, авторами мюзиклов и музыки для театра и кино.

Так, 21 сентября в 18:00 пройдет вечер с композитором Максимом Дунаевским, 25 октября в 19:00 – творческая встреча с композитором Евгением Заготом.

ИСТОЧНИК KP.RU