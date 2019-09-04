В калининградских колониях в этом году ввели 18 производственных участков

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-04T15:02:25+03:00

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В этом году в исправительных колониях Калининградской области было дополнительно введено 18 производственных участков. Об этом сообщил начальник регионального управления УФСИН Алексей Чириков.

По его словам, до конца года будут открыты еще 10 видов производств, включающих в себя выпуск продуктов питания, форменной одежды и оказание иных услуг.

Всего в учреждениях УФСИН в Калининградской области осужденные трудоустроены на 50 производственных объектах, отметил Чириков.

ИСТОЧНИК KP.RU