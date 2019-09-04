2019-09-04T15:17:14+03:00
Общество

В Калининграде у торговцев изъяли свыше 130 кг «санкционки», вся продукция уничтожена

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Россельхознадзора провели очередной рейд против торговцев «санкционкой» и изъяли свыше 130 кг запрещенных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

60,5 кг мясной и 76,4 кг молочной продукции было изъято в трех торговых точках на ул. Карбышева, Грига и Фрунзе.

Изъятая мясная и молочная продукция была уничтожена и захоронена на скотомогильнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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