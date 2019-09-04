Взявшись ремонтировать чужие гаджеты, калининградец продал их, а выручку потратил

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-04T15:20:58+03:00

Как выяснили полицейские, мнимый мастер в прошлом уже был судим за совершение кражи

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Жительница Калининграда теперь наверняка воздержится от того, чтобы экономить на ремонте бытовой техники, отдавая ее полузнакомому «мастеру». Потому что тот, заполучив игровую консоль, планшет и мобильный телефон и пообещав «сделать их, как новые» в кратчайшие сроки, вскоре просто перестал отвечать на телефонные звонки доверчивой горожанки. И той пришлось идти за помощью в полицию.

Участковые уполномоченные установили личность и местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, он успел продать чужие гаджеты, а выручку потратить. Стоит добавить, 47-летний мошенник оказался ранее уже судимым за кражу, и, видимо, решил немного подкорректировать профиль своей преступной деятельности. Теперь ему грозит очередной срок лишения свободы – до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU