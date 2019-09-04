В Калининграде отменили школьные проездные в муниципальном транспорте

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-04T15:52:48+03:00

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Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» прекратило выпуск школьных и общегражданских проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Как объяснил директор «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор, только на перевозке школьников его предприятие теряло более миллиона рублей в месяц.

- Школьные проездные, к которым мы привыкли с советских времён, действительно, были удобны. Заплатив 450 рублей, в месяц школьник мог только транспортом гортранса, неограниченное число раз. В декабре 2018 года тариф на проезд увеличился с 20 до 24 рублей. Цена школьного билета при этом осталась прежней – 15 рублей. Но если раньше разница между билетом для школьника и взрослого составляла 5 рублей, и эта сумма нам доплачивалась из городского бюджета, то теперь разница стала 9 рублей, а дотируют нам по-прежнему только 5 рублей. В итоге в каждый учебный месяц предприятие недополучает 850 тысяч рублей за проезд школьников, и ещё 225 тысяч в среднем – выпадающие доходы от продажи школьных проездных, - сказал Мухомор.

Он заявил, что в год предприятие, таким образом, теряет около 10 млн рублей, которые можно было бы направить на обновление автопарка.

- Поэтому мы вынуждены были отказаться и от школьных, и от общегражданских проездных. Каждый учебный месяц мы продавали от 570 до 800 школьных проездных. А всего школьников в Калининграде 58,5 тысяч. То есть, востребованы проездные были далеко не всеми. Были ещё проездные для учеников на все виды транспорта – стоимостью 900 рублей, но их покупали совсем мало – от 6 до 11 в месяц, - сказал Анатолий Мухомор.

ИСТОЧНИК KP.RU