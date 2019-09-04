2019-09-04T16:00:23+03:00
Общество

В Гусевском районе из-за АЧС уничтожат почти 43 тысяч свиней

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусевском районе из-за вспышки АЧС будет уничтожено свыше 40 тысяч свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В конце августа Африканская чума свиней была выявлена на фермах «Прибалтийской мясной компании три».

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий эпидемии. Всего будет отчуждено и уничтожено 42811 голов свиней, - заявили в Россельхознадзоре, отметив, что животноводству области нанесен огромный ущерб.

- Кроме того, подобные события наносят огромный вред социальной составляющей: потеря рабочих мест, сокращение налоговых поступлении в бюджет. Случившиеся стало возможным, в том числе по причине нахождения на территории региона постоянного резервуара инфекции в виде популяции диких кабанов, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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