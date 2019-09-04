2019-09-04T17:00:59+03:00
Общество

Под Зеленоградском фермер выгнал со своего конопляного поля голую девушку

Вячеслав Капитан возмутился тому, что девушка топчет его посевы
Иван МАРКОВ
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Момент столкновения фермера со съемочной группойМомент столкновения фермера со съемочной группойФото: Газета "Волна"
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В Зеленоградском районе произошло происшествие на конопляном поле. Фермер Вячеслав Капитан, засеявший участок в 30 гектаров технической коноплей, встретил на своей земле съемочную группу, устроившую фотосессию с обнаженной девушкой. Капитана возмутило, что молодые люди и девушка топчут его посевы.

- Заблудились? – спросил фермер.

- У вас тут не огорожено, и табличек нет, - ответили кинематографисты.

- Могли бы к хозяину поля обратиться, - перебил мужчина.

- А кто хозяин?

- Я. Вы портите мое имущество, коноплю топчете.

- А как вы собираетесь использовать коноплю? – невозмутимо спросила обнаженная фотомодель.

- Собирать семечки, чай… - ответил фермер.

Как сообщает газета «Волна», столкновение на конопляном поле случилось еще на прошлой неделе. Также на участок регулярно проникали неизвестные.

- По словам Вячеслава Капитана, на поле к нему постоянно приезжают десятки людей, чтобы сделать селфи, - сообщает «Волна». – Причем, они стремятся запечатлеть себя в самой гуще, в результате на испытательных полях уже вытоптаны целые поляны, конопля вырывается или обрывается на «сувениры».

Под Зеленоградском фермер выгнал со своего конопляного поля голую девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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