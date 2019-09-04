Под Зеленоградском фермер выгнал со своего конопляного поля голую девушку
В Зеленоградском районе произошло происшествие на конопляном поле. Фермер Вячеслав Капитан, засеявший участок в 30 гектаров технической коноплей, встретил на своей земле съемочную группу, устроившую фотосессию с обнаженной девушкой. Капитана возмутило, что молодые люди и девушка топчут его посевы.
- Заблудились? – спросил фермер.
- У вас тут не огорожено, и табличек нет, - ответили кинематографисты.
- Могли бы к хозяину поля обратиться, - перебил мужчина.
- А кто хозяин?
- Я. Вы портите мое имущество, коноплю топчете.
- А как вы собираетесь использовать коноплю? – невозмутимо спросила обнаженная фотомодель.
- Собирать семечки, чай… - ответил фермер.
Как сообщает газета «Волна», столкновение на конопляном поле случилось еще на прошлой неделе. Также на участок регулярно проникали неизвестные.
- По словам Вячеслава Капитана, на поле к нему постоянно приезжают десятки людей, чтобы сделать селфи, - сообщает «Волна». – Причем, они стремятся запечатлеть себя в самой гуще, в результате на испытательных полях уже вытоптаны целые поляны, конопля вырывается или обрывается на «сувениры».
Под Зеленоградском фермер выгнал со своего конопляного поля голую девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU