Житель Немана «заминировал» мосты и получил 3,5 года колонии
.Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском районе осудили местного жителя за ложное сообщение о заминировании мостов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В марте этого года пьяный мужчина позвонил в службу «1122 и сообщил о заминировании мостов через реку Неман в районе Советска и поселка Дубки
Прибывшие на место правоохранители обследовали указанные мосты и не нашли взрывчатых предметов, зато быстро нашли шутника.
Ранее злоумышленник был неоднократно судим за кражи, суд отправил его на 3,5 года в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU