Житель Немана «заминировал» мосты и получил 3,5 года колонии

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-04T17:14:04+03:00

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В Неманском районе осудили местного жителя за ложное сообщение о заминировании мостов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В марте этого года пьяный мужчина позвонил в службу «1122 и сообщил о заминировании мостов через реку Неман в районе Советска и поселка Дубки

Прибывшие на место правоохранители обследовали указанные мосты и не нашли взрывчатых предметов, зато быстро нашли шутника.

Ранее злоумышленник был неоднократно судим за кражи, суд отправил его на 3,5 года в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU