Более 700 домов в Полесске подключили к природному газу

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-04T17:58:59+03:00

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В Полесске в среду, 4 сентября, к природному газу подключили более 700 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в городе было построено свыше 7 километров газораспределительных сетей, что позволило улучшить жилищные условия более 1800 жителей города.

- Уровень газификации Калининградской области в 2022 году должен составить 70%. Обеспечение экологически чистым топливом влияет на улучшение качества жизни населения, экологии, развитие экономики, – отметил вице-премьер Александр Рольбинов. – Сейчас делаем акцент на газификации востока области. «Газпром» строит межпоселковые сети, регион – распределительные газопроводы. Объем работы большой, но все задачи, поставленные губернатором, будут выполнены.

На работы по строительству распределительных газопроводов низкого давления и вводов к жилым домам в Полесске было потрачено более 23 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU