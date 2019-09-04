2019-09-04T18:04:06+03:00
Общество

Полиция Светлого объявила в розыск пропавшего 13-летнего подростка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Светловскому району объявил в розыск 13-летнего Максима Мукомелова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, утром 31 августа подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 172 см, глаза голубые, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие.

Был одет: штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, футболка серого цвета, при себе имел рюкзак синего цвета.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40152) 3-53-02 (дежурная часть), 8 (40152) 3-46-64 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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