Полиция Светлого объявила в розыск пропавшего 13-летнего подростка
Отдел полиции по Светловскому району объявил в розыск 13-летнего Максима Мукомелова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, утром 31 августа подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 172 см, глаза голубые, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие.
Был одет: штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, футболка серого цвета, при себе имел рюкзак синего цвета.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40152) 3-53-02 (дежурная часть), 8 (40152) 3-46-64 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU