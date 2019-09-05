На границе в Багратионовске задержали «рыбного контрабандиста»
Водитель польского автобуса, который прибыл на границу в Багратионовске, сообщил таможенникам, что везет только пассажиров до Бартошице.
Однако в ходе таможенного контроля в багажном отделении автобуса были обнаружены пластиковые контейнеры, заполненные охлажденной рыбой.
Как сообщает отделение по связям с общественностью региональной таможни, шофер-гражданин Польши признался, что купил 150 кг филе судака на рынке в Багратионовске и вез его в Польшу для своих родственников и знакомых.
Это посчитали нарушением – по правилам физическому лицу разрешено вывозить с территории России до 5 кг рыбы и морепродуктов в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков. Вывоз сверх норм запрещен.
Нарушителю грозит штраф, рыба конфискована.
ИСТОЧНИК KP.RU