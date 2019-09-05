2019-09-05T10:02:22+03:00
Общество

На границе в Багратионовске задержали «рыбного контрабандиста»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Водитель польского автобуса, который прибыл на границу в Багратионовске, сообщил таможенникам, что везет только пассажиров до Бартошице.

Однако в ходе таможенного контроля в багажном отделении автобуса были обнаружены пластиковые контейнеры, заполненные охлажденной рыбой.

Как сообщает отделение по связям с общественностью региональной таможни, шофер-гражданин Польши признался, что купил 150 кг филе судака на рынке в Багратионовске и вез его в Польшу для своих родственников и знакомых.

Это посчитали нарушением – по правилам физическому лицу разрешено вывозить с территории России до 5 кг рыбы и морепродуктов в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков. Вывоз сверх норм запрещен.

Нарушителю грозит штраф, рыба конфискована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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