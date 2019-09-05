2019-09-05T10:12:13+03:00
Здоровье

В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 213 человек

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области продолжается активность клещей. Только за неделю с 26 августа по 1 сентября в медицинские организации региона обратились 213 человек (из них 43 ребенка), пострадавших от присасывания паразитов.

Как сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора,

всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 4836 человек (из них 1338 детей).

Большинство людей сообщили, что их укусили в лесу.

За неделю были зарегистрированы 2 случая клещевого боррелиоза. Как пояснили медики, пострадавшие не видели укусы клещей, не обращались за помощью, клещи на зараженность не исследовались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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