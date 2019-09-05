Власти Курска планируют запустить авиасообщение с Калининградом

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-05T10:20:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Курской области планируют к 2020 году запустить прямое авиасообщение с Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области.

- Город Курск сравнительно недалеко находится от крупнейшего авиационного узла мира – Москвы. И это очень удобная связь. По договоренности с компанией «РусЛайн» введено в эксплуатацию новое расписание движения авиационных судов. Зеркальными рейсами можно долететь как из Курска в Москву, так и обратно. С начала следующего года планируется открыть рейсы по новому направлению – в Калининград, - сказал врио губернатора Роман Старовойт.

Глава региона добавил, что власти также работают над «политикой по снижению тарифов на покупку билетов».

ИСТОЧНИК KP.RU