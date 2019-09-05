В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
В Калининграде в четверг, 5 сентября, в течение дня не будет электричество на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов не будет электричества на ул. ул. Марш. Баграмяна 34а, 36.
До 18 часов свет отключен на ул. Грекова 2 (штаб БФ).
С 13.30 до 18.00 энергоснабжение отключат на ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 6а, 8-10 (КНС-10).
Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов на Московском пр-те, 8-12; ул. Марш. Баграмяна18; ул. Ген. Буткова 1; ул. Мариупольской 1-13, 2-12; ул. Красноярской 1-3.
Горячей воды не будет с 13.30 до 18.00 на ул. И. Земнухова 8-10.
До 17 сентября горячее водоснабжение отключено в Ленинградском районе на ул. Баженова 17-25.
ИСТОЧНИК KP.RU