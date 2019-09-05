В Калининграде рядом с новостройками обнаружили снаряд и мину времен войны
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В среду в Калининграде при проведении строительных работ было обнаружено два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Утром на улице Летней в садовом товариществе «Рассвет» нашли 45-миллиметровый артиллерийский снаряд. Спустят час рядом с новостройками на улице Новгородской нашли 82-миллиметровую артиллерийскую мину.
Все боеприпасы были вывезены военными саперами на полигон для дальнейшего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU