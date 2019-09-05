Полиция нашла пропавшего подростка из Светлого в Мамоново

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-05T10:42:13+03:00

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В Калининградской области завершились поиски пропавшего 13-летнего подростка из Светлого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

13-летний Максим М. утром 31 августа подросток ушел из дома и не вернулся, его объявили в розыск.

Вскоре полицейским стало известно, что он находится в Мамоново.

- В ходе проверки оперативной информации, полицейские выяснили, что подросток находился в гостях у приятеля. Каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось, - сообщила начальник пресс-службы УМВД сообщила Светлана Поставничая.

Инспекторы по делам несовершеннолетних передали Максима М. законным представителям и провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU