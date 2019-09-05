Олег Газманов рассказал, как воровал яблоки в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-05T10:44:14+03:00

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Наш знаменитый земляк, певец Олег Газманов похвастался урожаем яблок, который он собрал на своем придомовом участке. Артист выложил фото на своей страничке в Интстаграме. На снимке он держит полную корзину.

«Иду семью кормить! «А я яблоки люблю, я их вместе соберу...»,- написал Олег Газманов и тут же вспомнил детство, проведенное в Калининградской области.

«В Калининграде, в детстве у нас в саду было 14 яблонь на две семьи. Мы их [яблоки] собирали и хранили в подвале. Они изумительно пахли - запах моего детства... Хотя своих яблок было полно, мы с пацанами все равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки», - делится воспоминаниями Народный артист Российской Федерации.

Ловили ли мальчишек-воришек или Олегу с друзьями удавалось сбежать, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU