В Калининграде суд взыскал с застройщика 185 тысяч за плесень и сырость в новостройке

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-05T11:27:46+03:00

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В Калининграде суд обязал застройщика устранить недостатки при строительстве дома. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Жительница Калининграда в 2013 году купила квартиру в многоэтажке на улице Судостроительной. Спустя два года на кухне после дождей стали появляться пятна и плесень от сырости. Женщина неоднократно обращалась к застройщику – ООО «Баральт», однако дефекты строительства застройщик не устранил.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что дефекты утепления и отделки фасада образовались из-за нарушения технологии производства работ по устройству системы утепления с последующим оштукатуриванием декоративными составами, недостаточной подготовкой основания, несоблюдением нормы расхода клеевого состава для монтажа теплоизоляционных плит. Также была нарушена герметичность системы утепления.

Суд обязал компанию в течение месяца выполнить строительные работы по ремонту фасада дома, а также устранить повреждения внутренней отделки помещения кухни. А также взыскал с застройщика 185 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU