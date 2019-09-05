В Калининграде суд взыскал с застройщика 185 тысяч за плесень и сырость в новостройке
В Калининграде суд обязал застройщика устранить недостатки при строительстве дома. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Жительница Калининграда в 2013 году купила квартиру в многоэтажке на улице Судостроительной. Спустя два года на кухне после дождей стали появляться пятна и плесень от сырости. Женщина неоднократно обращалась к застройщику – ООО «Баральт», однако дефекты строительства застройщик не устранил.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что дефекты утепления и отделки фасада образовались из-за нарушения технологии производства работ по устройству системы утепления с последующим оштукатуриванием декоративными составами, недостаточной подготовкой основания, несоблюдением нормы расхода клеевого состава для монтажа теплоизоляционных плит. Также была нарушена герметичность системы утепления.
Суд обязал компанию в течение месяца выполнить строительные работы по ремонту фасада дома, а также устранить повреждения внутренней отделки помещения кухни. А также взыскал с застройщика 185 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU