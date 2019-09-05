Калининградец угрожал зарезать отца, чтобы получить наследство
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали мужчину, который угрожал зарезать собственного отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию позвонил 69-летний пенсионер и сообщил, что за ним гонится сын с ножом и угрожает его убить.
Прибывшие на место сотрудники ППС задержали 43-летнего мужчину с кухонным ножом и доставили его в отдел для разбирательства.
- Пьяный горожанин взял нож и, подойдя к своему отцу, прислонил его к горлу и сообщил, что зарежет его, чтобы заполучить наследство и расплатиться со своими долгами, - рассказали в пресс-службе полиции.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Угроза убийством», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU