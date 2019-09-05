2019-09-05T14:00:35+03:00
Общество

Министр: В Калининграде происходят рейдерские захваты домов управляющими компаниями

Виктор Сергеев
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Елена СераяЕлена СераяФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде идет борьба между управляющими компаниями за то, чтобы взять дома под управление, доходит до рейдерских захватов. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказала министр регионального контроля Елена Серая.

- Наверное, это все-таки выгодный бизнес. У нас есть дом на улице Пугачева, 20-22, по которому с начала года поступило пять протоколов о выборе управляющей компании. Половина жильцов за одну компанию, другая половина – за другую, - сказала Серая.

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Министр отметила, что сменить управляющую компанию «очень просто».

- Это только волеизъявление жильцов. Более 50% всех собственников должны принять это решение. Есть случаи, когда приносят протоколы, в котором одни и те же жильцы сегодня проголосовали за одну компанию, через неделю они же голосуют за другую. И мы каждый протокол рассматриваем и принимаем решение, - сказала Елена Серая. - Но если в течение трех месяцев получилось более двух протоколов, то мы выходим на детальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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