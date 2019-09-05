В Мамоново внук украл у своей бабушки почти 100 тысяч рублей
В Мамоново 18-летний мужчина украл все сбережения своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 88-летняя местная жительница, которая обнаружила пропажу 97 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска заподозрили в краже 18-летнего внука потерпевшей, который как раз незадолго до этого гостил у бабушки. Оставленные им отпечатки пальцев на шкафу, где лежали деньги, подтвердили подозрения.
Полицейские задержали ранее судимого за кражи злоумышленника и доставили в дежурную часть. Молодой человек пояснил, что деньги он потратил с друзьями на развлечения. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU