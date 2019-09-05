2019-09-05T14:01:06+03:00
Общество

Министр: В Калининграде не посадили ни одного недобросовестного застройщика

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на пятерых недобросовестных застройщиков были возбуждены уголовные дела, однако, никого «к сожалению, физически не посадили». Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказала министр регионального контроля Елена Серая.

- Это уже, конечно, стало анекдотом, что вор должен сидеть в тюрьме, но я всегда так буду считать, - заявила Елена Серая.

Она отметила, что сейчас на достройку проблемных объектов выделяются «государственные деньги». Однако это не означает, что застройщики могут бросить объект, предполагая, что его достроят за счет государства.

Серая: По обманутым дольщикам возбуждены уголовные дела, но пока никто не посажен

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- Они не уйдут от ответственности, этого не будет. Мы постараемся, чтобы уголовные дела были возбуждены и эти люди понесли наказание за то, что деньги граждан потратили на личное обогащение, - заявила министр регионального контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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