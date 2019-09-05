Прокуратура добилась ликвидации трех незаконных свалок под Зеленоградском

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-05T14:18:39+03:00

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В Зеленоградском районе по требованию прокуратуры ликвидировали три незаконные свалки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В районе поселка Безымянка были выявлены две стихийные свалки. Еще одна свалка мусора была организована около дороги в поселке Сосновка.

Свалки были ликвидированы только после внесения в администрацию Зеленоградского городского округа соответствующих представлений прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU