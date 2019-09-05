2019-09-05T15:10:33+03:00
Общество

В Гусев привезли икону Андрея Первозванного

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская епархия
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Главная икона ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный» находится в туре по городам Калининградской области – ее возят по соединениям и воинским частям Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, с 5 сентября святыня доступна военнослужащим Гусева, а с 11 сентября ее доставят в соединения и воинские части Черняховска. После 15 сентября ее перевезут в Советск.

Накануне икона побывала в Гвардейске и Калининграде.

Икона апостола Андрея Первозванного написана специально ко Дню ВМФ и была освящена 26 июля в Никольском Морском соборе города Кронштадта. Позже образ апостола Андрея Первозванного — покровителя ВМФ — займет место в Главном Храме Вооруженных Сил России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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