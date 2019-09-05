В Гусев привезли икону Андрея Первозванного
Главная икона ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный» находится в туре по городам Калининградской области – ее возят по соединениям и воинским частям Балтийского флота.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, с 5 сентября святыня доступна военнослужащим Гусева, а с 11 сентября ее доставят в соединения и воинские части Черняховска. После 15 сентября ее перевезут в Советск.
Накануне икона побывала в Гвардейске и Калининграде.
Икона апостола Андрея Первозванного написана специально ко Дню ВМФ и была освящена 26 июля в Никольском Морском соборе города Кронштадта. Позже образ апостола Андрея Первозванного — покровителя ВМФ — займет место в Главном Храме Вооруженных Сил России.
ИСТОЧНИК KP.RU