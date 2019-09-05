Жителя Калининграда осудили за незаконную рыбалку
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В Полесском районе осудили жителя Калининграда, который попался на незаконной рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В марте этого года мужчина приехал на реку Немонин и при помощи «паука» выловил 8 рыб.
Незаконная рыбалка проходила в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.
Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно и оштрафовал на 8850 рублей с взысканием денег в доход федерального бюджета за причиненный ущерб водным биологическим ресурсам.
ИСТОЧНИК KP.RU