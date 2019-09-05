Жителя Калининграда осудили за незаконную рыбалку

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-05T15:13:41+03:00

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В Полесском районе осудили жителя Калининграда, который попался на незаконной рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте этого года мужчина приехал на реку Немонин и при помощи «паука» выловил 8 рыб.

Незаконная рыбалка проходила в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.

Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно и оштрафовал на 8850 рублей с взысканием денег в доход федерального бюджета за причиненный ущерб водным биологическим ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU