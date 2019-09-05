2019-09-05T15:17:12+03:00
Происшествия

В Калининграде судебного пристава пытались подкупить квартирой за 1, 3 миллиона рублей

Взятку предлагал руководитель строительной фирмы, задолжавшей по исполнительному производству
Игорь ОРЕХОВ
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Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела по обвинению бывшего исполнительного директора одной из строительных компаний региона.

Как выяснили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, в апреле 2018 года 56-летний бизнесмен пытался подкупить сотрудницу отдела судебных приставов Ленинградского района. В качестве отступного предлагался договор долевого участия на квартиру стоимостью свыше 1,3 млн рублей в строящемся жилом квартале. Взамен взяткодатель рассчитывал на снятие запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества фирмы, являвшейся должником по исполнительному производству.

Судебный пристав-исполнитель от получения взятки отказалась. По материалам полиции региональное СУ СКР начало расследование по факту дачи взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

- На первоначальном этапе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, - сообщила представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Но впоследствии от ранее данных показаний отказался. По уголовному делу проделан значительный объем работы, допрошено более 20 свидетелей, изучена документация, исследованы аудиозаписи, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Собранные доказательства позволили направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Если бизнесмена признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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