В Калининграде судебного пристава пытались подкупить квартирой за 1, 3 миллиона рублей
Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела по обвинению бывшего исполнительного директора одной из строительных компаний региона.
Как выяснили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, в апреле 2018 года 56-летний бизнесмен пытался подкупить сотрудницу отдела судебных приставов Ленинградского района. В качестве отступного предлагался договор долевого участия на квартиру стоимостью свыше 1,3 млн рублей в строящемся жилом квартале. Взамен взяткодатель рассчитывал на снятие запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества фирмы, являвшейся должником по исполнительному производству.
Судебный пристав-исполнитель от получения взятки отказалась. По материалам полиции региональное СУ СКР начало расследование по факту дачи взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.
- На первоначальном этапе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, - сообщила представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Но впоследствии от ранее данных показаний отказался. По уголовному делу проделан значительный объем работы, допрошено более 20 свидетелей, изучена документация, исследованы аудиозаписи, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Собранные доказательства позволили направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Если бизнесмена признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU